Футболисты "Манчестер Юнайтед" проиграли "Брайтону" в 1/32 финала Кубка Англии

Манкунианцы не смогли одержать победу в двух матчах после отставки тренера Аморима

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш © Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл "Брайтону" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

У "Брайтона" голы забили Браян Груда (12-я минута) и Дэнни Уэлбек (64). В составе "Манчестер Юнайтед" отличился Беньямин Шешко (85). На 89-й минуте футболист "Манчестер Юнайтед" Шо Лейси получил красную карточку.

"Манчестер Юнайтед" провел второй матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке португальского специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера является шотландец Даррен Флетчер. 8 января "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии.

Следующий соперник "Брайтона" в Кубке Англии определится позднее. Действующим победителем турнира является "Кристал Пэлас", который уступил в 1/32 финала "Маклсфилду" (1:2).