Российская саблистка Михайлова выиграла этап Гран-при в Тунисе

В финале россиянка победила японку Мисаки Эмуру

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

ТУНИС, 11 января. /ТАСС/. Российская саблистка Алина Михайлова завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе.

В финальном поединке Михайлова победила японку Мисаки Эмуру. Встреча завершилась со счетом 15:10.

Другие представительницы России не смогли пройти дальше 1/8 финала. До этой стадии добрались Яна Егорян и Милена Сергеева, Ольга Никитина и Эвелина Попова завершили выступление по итогам 1/16 финала.

Этап Гран-при проходил в Тунисе с 9 по 11 января. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.