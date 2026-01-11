"Реал" и "Барселона" забили четыре гола в первом тайме финала Суперкубка Испании

Тайм завершился со счетом 2:2

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор (в центре) © Yasser Bakhsh/ Getty Images

ДОХА, 11 января. /ТАСС/. "Реал" и "Барселона" дважды поразили ворота друг друга в первом тайме финального матча Суперкубка Испании по футболу. Встреча проходит в Саудовской Аравии.

У "Барселоны" голы забили Рафинья (36-я минута) и Роберт Левандовский (45+4). В составе "Реала" забитые мячи на счету Винисиуса (45+2) и Гонсало Гарсии (45+6). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду. В последний раз нападающий забивал 10 октября за сборную Бразилии в товарищеской игре против команды Южной Кореи (5:0).

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба турнира, а "Реал" стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое места.

Турнир проводится с 1982 года. Рекордсменом по числу побед является "Барселона" (15). В прошлом сезоне каталонский клуб в финале переиграл "Реал" (5:2).