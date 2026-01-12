Каррик провел позитивные переговоры с владельцами "Манчестер Юнайтед"

5 января пост главного тренера команды покинул португалец Рубен Аморим

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Англичанин Майкл Каррик, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед", может стать временным главным тренером команды. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, Каррик провел позитивные переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед" и представителями компании Ineos, которая является совладельцем клуба. 5 января пост главного тренера команды покинул португалец Рубен Аморим, исполняет обязанности наставника клуба шотландец Даррен Флетчер.

Ранее Романо сообщал, что еще одним кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" является норвежец Уле-Гуннар Сульшер, возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год. Он также провел собеседование и готов принять контракт на шесть месяцев в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Каррик входил в тренерский штаб основной команды "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 год, работал под руководством Сульшера и португальца Жозе Моуринью. В качестве игрока он выступал за команду с 2006 по 2018 год, став пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.