Бывшая третья ракетка мира Раонич объявил о завершении карьеры

Канадец за карьеру выиграл восемь турниров

Милош Раонич © Luke Walker/ Getty Images for LTA

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Бывшая третья ракетка мира и финалист Уимблдона 2016 года канадский теннисист Милош Раонич завершил карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Пришло время, я завершаю теннисную карьеру, - написал он. - Ты знаешь, что этот момент когда-нибудь настанет, но почему-то никогда не чувствуешь себя готовым к нему. Теннис был моей любовью и страстью большую часть жизни, мне невероятно повезло, что я смог воплотить свои мечты в жизнь".

Раоничу 35 лет. Он выиграл восемь турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале Уимблдона 2016 года Раонич уступил британцу Энди Маррею. В ноябре того же года канадец достиг третьей строчки мирового рейтинга, что является его наивысшим результатом.