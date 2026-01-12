КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

В список вошли Прохор Полтапов, Мартин Гернат, Семен Вязовой и Иван Патрихаев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Форвард московского ЦСКА Прохор Полтапов признан лучшим нападающим прошедшей недели в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В трех играх Полтапов забросил 4 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Он стал автором обоих голов своей команды в победном матче со "Спартаком" (2:1), который состоялся 11 января.

Лучшим вратарем недели признан Семен Вязовой из уфимского "Салавата Юлаева". Голкипер отразил 95,6% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 1,01 шайбы за игру. Лучшим защитником стал игрок ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, который в двух встречах набрал 5 (3 заброшенные шайбы + 2 голевые передачи) очков.

19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев признан лучшим новичком недели. В трех матчах он сделал голевую передачу при показателе полезности "+2".