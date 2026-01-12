ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Умер бывший главный тренер "Алании" француз Роллан Курбис

Ему было 72 года
10:15

Роллан Курбис, 2025 год

© Pascal Le Segretain/ Getty Images

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" француз Роллан Курбис умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

Причина смерти не уточняется.

Курбис возглавлял "Аланию" в 2004 году, под его руководством команда провела 26 матчей (8 побед, 12 поражений, 6 ничьих). Специалист был главным тренером сборной Нигера и ряда французских команд, в числе которых "Марсель", "Ланс", "Бордо", "Монпелье" и "Ренн". Курбис вместе с "Марселем" дошел до финала Кубка УЕФА сезона-1998/99, где его команда в решающем матче на московском стадионе "Лужники" проиграла "Парме" со счетом 0:3.

В качестве игрока Курбис стал двукратным чемпионом Франции в составе "Монако". Выступая за греческий "Олимпиакос", он выиграл чемпионат страны. 

