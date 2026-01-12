"Оренбург" убрал информацию, что футболист Еременко поедет на сбор команды

В изначальном посте клуба в соцсетях было отмечено, что 38-летний футболист находится на просмотре в команде

ОРЕНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. "Оренбург" в своих соцсетях переопубликовал пост с составом команды на первый зимний сбор, убрав из него чемпиона России по футболу сезона-2015/16 в составе ЦСКА полузащитника Романа Еременко.

В изначальном посте было отмечено, что 38-летний Еременко находится на просмотре в команде и отправится с ней на сбор в Турции.

Последним клубом Еременко был финский "Гнистан", за который он выступал с 2024 года. Ранее полузащитник играл за московские ЦСКА и "Спартак", "Ростов" и казанский "Рубин", в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские "Хонку", ХИФК и "Яро", итальянские "Сиену" и "Удинезе" и киевское "Динамо", с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.