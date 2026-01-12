В "Оренбурге" объяснили, почему убрали Еременко из состава команды на сборы

Как сообщили ТАСС в клубе, окончательной договоренности с футболистом пока нет

Роман Еременко © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Оренбург" убрал полузащитника Романа Еременко из состава на сборы, так как договоренности о его участии пока нет. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян.

В изначальном посте в Telegram-канале "Оренбурга" было отмечено, что 38-летний Еременко находится на просмотре в команде и отправится с ней на сбор в Турцию. Позднее клуб переопубликовал пост с составом команды, убрав из него чемпиона России сезона-2015/16 в составе ЦСКА.

"На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был, - сказал Аракелян. - Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно".

Последним клубом Еременко был финский "Гнистан", за который он выступал с 2024 года. Ранее полузащитник играл за московские ЦСКА и "Спартак", "Ростов" и казанский "Рубин", в составе которого завоевал Кубок России и суперкубок страны. По ходу карьеры Еременко также представлял финские "Хонку", ХИФК и "Яро", итальянские "Сиену" и "Удинезе" и киевское "Динамо", с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2016 году Еременко был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на два года за нахождение в допинг-пробе следов кокаина. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.