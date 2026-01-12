Футболист "Краснодара" Кокшаров проходит медосмотр для перехода в "Пари НН"

В нынешнем сезоне игрок не провел ни одного матча за команду

Нападающий "Краснодара" Александр Кокшаров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 12 января. Нападающий "Краснодара" Александр Кокшаров проходит медицинский осмотр для перехода в "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Контракт 21-летнего форварда с "Краснодаром" действует до 30 июня 2026 года.

Кокшаров является воспитанником "Краснодара". За основную команду он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В весенней части прошлого сезона форвард выступал за "Пари НН" на правах аренды, проведя 5 игр и отметившись одним голом. В текущем сезоне нападающий не провел ни одного матча.

После 18 туров "Краснодар" набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Мир - Российской премьер-лиги. "Пари НН" с 14 очками располагается на 14-й строчке.