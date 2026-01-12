Фигурист Наумов поделился воспоминаниями о родителях, отобравшись на Игры

Родители спортсмена - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов - погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американский фигурист Максим Наумов хотел бы, чтобы его родители вместе с ним разделили радость от попадания на Олимпийские игры. Комментарий Наумова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания США.

Родители Наумова - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов - погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года. 24-летний Максим Наумов на чемпионате США занял третье место, что позволило ему отобраться на Олимпиаду. Он впервые поднялся на пьедестал национального первенства, при оглашении оценок фигурист сжимал фото родителей.

"Я думал о моих родителях, о том, как много мы обсуждали это на протяжении всей моей жизни, как много Олимпийские игры значат для нашей семьи, - сказал Наумов. - Я сразу же подумал о них. Я бы хотел, чтобы они были здесь и пережили это вместе со мной. Но я все равно чувствую их присутствие, они со мной".

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.