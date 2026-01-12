Бителло прибудет в "Динамо" в ОАЭ, Макаров и Бабаев готовятся с "Динамо-2"

В понедельник футболисты московского клуба вышли из отпуска и прошли медосмотр

Полузащитник "Динамо" Бителло © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские полузащитники Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к сезону с "Динамо-2", бразильский хавбек Бителло присоединится к основной команде на сборах в ОАЭ из-за личных обстоятельств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

В понедельник футболисты "Динамо" вышли из отпуска и прошли медосмотр. Первый сбор бело-голубых пройдет в ОАЭ с 14 по 26 января.

"12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе "Динамо-2" с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с "Динамо-2" начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев", - сообщили в пресс-службе.

"Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ", - добавили в "Динамо".

Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. В текущем сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах Мир - Российской премьер-лиги.