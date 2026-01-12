Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1 000 очков

Нападающий минского "Динамо" отдал результативную передачу в матче с "Адмиралом"

Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев первым в истории Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достиг отметки в 1 000 очков.

Данное достижение покорилось форварду в домашнем матче регулярного чемпионата против "Адмирала" из Владивостока. Шипачев сделал результативную передачу в эпизоде с голом Вадима Мороза на 60-й минуте, который стал победным. Минский клуб победил со счетом 2:1.

На счету Шипачева теперь 314 голов и 686 ассистов в 1 102 встречах. Он также является рекордсменом КХЛ по числу проведенных матчей и результативных передач. В списке лучших снайперов лиги он уступает только Сергею Мозякину (419), который уже завершил карьеру.

Больше всего очков Шипачев набрал в составе петербургского СКА (315), следом расположились московское "Динамо" (300), череповецкая "Северсталь" (202), казанский "Ак Барс" (103) и минское "Динамо" (80). В клуб из столицы Белоруссии хоккеист перешел в июне 2024 года, подписав контракт на два сезона.

Шипачеву 38 лет. Он является олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).