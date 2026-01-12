Морозов: тысяча очков в КХЛ говорят о масштабе таланта Шипачева

Шипачев отметился голевой передачей в матче с "Адмиралом" и первым в истории КХЛ достиг отметки в 1 000 набранных очков

Президент КХЛ Алексей Морозов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тысяча очков за карьеру в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) говорят о масштабе таланта и стабильности российского нападающего минского "Динамо" Вадима Шипачева. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В понедельник Шипачев отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата с владивостокским "Адмиралом" (2:1) и первым в истории КХЛ достиг отметки в 1 000 набранных очков по системе "гол+пас". На счету форварда теперь 314 голов и 686 результативных пасов в 1 102 встречах.

"Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа - цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоят ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся тем, что становимся свидетелями настоящей истории", - сказал Морозов.

"1 000 очков - это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнерам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча - еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи",- добавил президент КХЛ.

Шипачеву 38 лет, он является лучшим бомбардиром и ассистентом КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419). Шипачев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).