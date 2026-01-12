Зарипов считает, что в КХЛ повторят достижение Шипачева в 1 000 очков

В понедельник форвард минского "Динамо" в матче с "Адмиралом" отдал голевую передачу и достиг отметки в 1 000 очков

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Достижение нападающего минского "Динамо" Вадима Шипачева, набравшего впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 1 000 очков, в будущем повторят. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион Суперлиги Данис Зарипов.

В понедельник форвард минского "Динамо" Шипачев в домашнем матче с "Адмиралом" (2:1) отдал голевую передачу и достиг отметки в 1 000 очков.

"Важно то, что он столько лет играет на высоком уровне и продолжает играть. Никто не удивился этому результату, - сказал Зарипов. - Что касается того, кто со временем сможет догнать Шипачева, то хоккей растет, и с каждым годом появляются новые звезды и бомбардиры. Все когда-то думали, что и Уэйна Гретцки не смогут обогнать. Все это дело времени".

Зарипову хотелось бы, чтобы новым рекордсменом в будущем стал один из хоккеистов "Ак Барса", в составе которого он выиграл Суперлигу и три Кубка Гагарина. "Но тут никто не возьмется предугадывать, кто это будет. Остается только говорить, что школа "Ак Барса" работает над этим, чтобы воспитать такого мастера", - отметил он.

На счету Шипачева теперь 314 голов и 686 ассистов в 1 102 встречах. Он также является рекордсменом КХЛ по числу проведенных матчей и результативных передач. В списке лучших снайперов лиги он уступает только Сергею Мозякину (419), который уже завершил карьеру.