Футболисты ПСЖ проиграли "Парижу" в 1/16 финала Кубка Франции

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пропустил матч из-за травмы

Полузащитник ПСЖ Усман Дембеле © Getty Images

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:1 уступил "Парижу" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Гол на 74-й минуте забил Жонатан Иконе.

Встречу из-за травмы пропустил российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. 17 декабря футболист получил травму руки в серии 11-метровых ударов против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти) в финальном матче Межконтинентального кубка.

ПСЖ является действующим победителем Кубка Франции и рекордсменом по числу побед в турнире. Парижская команда побеждала в нем 16 раз.