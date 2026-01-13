Драфт НХЛ пройдет в конце июня в Баффало

Мероприятие состоится 26-27 июня

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Драфт молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года пройдет 26-27 июня в американском Баффало. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Баффало принимал драфт в 1991, 1998 и 2016 годах. Первый раунд драфта пройдет на домашней арене одноименного клуба НХЛ в ночь на 27 июня по московскому времени, остальные шесть раундов состоятся вечером того же дня. Как и годом ранее, драфт будет проведен в рамках децентрализованного формата, когда представители всех 32 клубов будут находиться в своих офисах во время выбора игроков.

Фаворитами драфта являются канадский нападающий Гэвин Маккенна и ставший в начале января чемпионом мира среди молодежных команд шведский форвард Ивар Стенберг.

Из россиян первыми на драфте выбирались Илья Ковальчук (2001), Александр Овечкин (2004) и Наиль Якупов (2012). В прошлом году в первом раунде из российских игроков был выбран только вратарь Петр Андреянов, его забрал "Коламбус".