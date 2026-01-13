ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Коламбус", за который играют четверо россиян, уволил главного тренера

Дина Эвасона сменил Рик Боунесс
03:51

Дин Эвасон

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Дин Эвасон покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эвасон возглавлял "Коламбус" с 2024 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в Восточной конференции, в 45 играх набрав 45 очков. Новым главным тренером команды стал 70-летний Рик Боунесс, под руководством которого "Даллас" в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл в шести матчах "Тампе".

В составе "Коламбуса" выступают защитники Иван Проворов и Егор Замула, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. 

НХЛ