"Коламбус", за который играют четверо россиян, уволил главного тренера

Дина Эвасона сменил Рик Боунесс

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Дин Эвасон покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эвасон возглавлял "Коламбус" с 2024 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в Восточной конференции, в 45 играх набрав 45 очков. Новым главным тренером команды стал 70-летний Рик Боунесс, под руководством которого "Даллас" в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл в шести матчах "Тампе".

В составе "Коламбуса" выступают защитники Иван Проворов и Егор Замула, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.