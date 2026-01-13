Новый тренер "Спартака" Карседо прибыл в Россию

О назначении специалиста было объявлено 5 января

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Gabriele Maltinti/ Getty Images)

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карседо во вторник прилетел в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

"Спартак" объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.