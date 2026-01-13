Панарин набрал 600-е очко за "Рейнджерс" в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский форвард стал девятым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Сиэтла" Эли Толванен © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин набрал 600-е очко в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Данное достижение покорилось Панарину в домашней встрече с "Сиэтлом" (2:4), в котором он отметился результативной передачей. Теперь на счету форварда 202 гола и 398 передач в 475 матчах за "Рейнджерс".

Панарин, выступающий за клуб из Нью-Йорка с 2019 года, стал девятым игроком в истории "Рейнджерс", который набрал 600 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На восьмой позиции располагается канадский защитник Рон Грешнер (610). Рекордсменом является канадский нападающий Род Жильбер (1 021).

"Рейнджерс" занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, клуб потерпел четвертое поражение подряд и набрал 46 очков в 47 матчах. "Сиэтл" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 50 очков после 44 встреч. В следующем матче "Сиэтл" в ночь на 15 января в гостях сыграет с "Нью-Джерси", "Рейнджерс" в этот же день на своем льду примут "Оттаву".