Нападающий клуба НХЛ "Тампа" Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд

Команда в этих 10 встречах одержала 10 побед

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Derik Hamilton

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Тампы". В составе победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (2-я минута), Джейк Гюнцель (21), Брэйден Пойнт (25), Брендан Хэгел (40) и Кучеров (57). У проигравших отличился Кристиан Дворак (26).

Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей, на счету 32-летнего форварда "Тампы" теперь 67 очков (23 шайбы + 44 передачи). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

"Тампа" одержала десятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 59 очков в 44 матчах. "Филадельфия" идет третьей в Столичном дивизионе, имея в активе 52 очка после 44 встреч.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 14 января по московскому времени в гостях сыграет с "Питтсбургом", "Филадельфия" днем позднее на выезде встретится с "Баффало".