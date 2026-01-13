Форвард "Монреаля" Демидов сделал три голевые передачи в матче с "Ванкувером"

Российский нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков

© Minas Panagiotakis/ Getty Images

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов сделал три результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Монреаля". В составе победителей шайбы забросили Ноа Добсон (19-я минута), Уильям Каррье (24, 24), Майкл Мэтсон (41), Юрай Слафковский (42) и Оливер Капанен (47). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (12), Эвандер Кейн (22) и Макс Сассон (40).

Демидов прервал серию из трех матчей без результативных действий, всего в активе 20-летнего форварда теперь 39 очков (10 шайб + 29 передач) в 46 играх, он занимает первое место по этому показателю среди новичков.

"Монреаль" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 58 очков в 46 матчах. "Ванкувер" идет на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 37 очков после 45 встреч.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 14 января по московскому времени в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Ванкувер" в этот же день на выезде встретится с "Оттавой".