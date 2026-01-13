Россиянка Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Людмила Самсонова завершила выступление на турнире

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © AAP Image/ Darren England via Reuters Connect

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила канадку Лейлу Фернандес в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под девятым номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей противостояния между украинкой Даяной Ястремской и чешкой Катериной Синяковой.

В другом матче первого круга россиянка Людмила Самсонова не смогла обыграть Маркету Вондроушову из Чехии (1:6, 6:4, 2:6).

Шнайдер 21 год, она занимает 23-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.