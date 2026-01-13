Карседо объяснил, почему решил возглавить "Спартак"

О назначении специалиста было объявлено 5 января

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо (второй справа) © Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" является большим клубом, поэтому испанец Хуан Карседо не мог не принять приглашения на пост главного тренера команды. Об этом специалист рассказал журналистам.

5 января "Спартак" официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. 13 января он прибыл в Россию.

"Когда такой клуб, как "Спартак", приглашает, то ты не можешь не приехать, - сказал Карседо, отвечая на вопрос о том, как принял решение возглавить клуб. - Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру".

"Это большая честь и вызов, - продолжил испанец. - Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и "Спартаке". Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех".

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".