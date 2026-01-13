Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения тренером "Спартака"

Испанский специалист пожелал своему бывшему ассистенту удачи в московском клубе

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер английской "Астон Виллы" Унаи Эмери пожелал Хуану Карседо улучшить результаты их совместной работы в московском "Спартаке". Об этом Карседо рассказал журналистам.

Эмери и Карседо работали в "Спартаке" в 2012 году. Также Карседо работал в штабе Эмери в испанской "Севилье", французском "Пари Сен-Жермен", английском "Арсенале".

"Конечно, мы списались с Унаи Эмери несколько дней назад. Он сказал мне, что я могу улучшить то, что у нас было до этого. Пожелал всего наилучшего", - сказал Карседо.

"Я знаю, что в РПЛ (Мир - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС) много хороших команд. С моего прошлого раза здесь я помню "Зенит", "Анжи". Но самое важное - хорошо подготовить команду, потому что "Спартак" имеет хорошие шансы на высокие места. Мы будем пытаться улучшить команду", - добавил Карседо.

"Спартак" объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.