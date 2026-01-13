Карседо не интересовал финансовый вопрос при переходе в "Спартак"

Специалист возглавил команду 5 января

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Michael Campanella/ Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Деньги не были решающим фактором при решении возглавить московский футбольный клуб "Спартак". Об этом журналистам рассказал новый главный тренер красно-белых Хуан Карседо.

До "Спартака" Карседо возглавлял кипрский "Пафос", вместе с которым выиграл чемпионат и кубок страны.

"Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились, - сказал Карседо. - Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим (в 2012 году испанский специалист входил в тренерский штаб "Спартака" - прим. ТАСС). Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере. В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову".

"Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение "Пафоса" также было довольно хорошим, дело именно в проекте", - добавил Карседо.

"Спартак" объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Он подписал контракт до лета 2028 года.