В МОК отреагировали на операцию США в Венесуэле

В организации отметили, что не могут напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами

© Robert Hradil/ Getty Images

МОСКВА, 13 января. ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен учитывать существующий политический контекст, однако не может вмешиваться в мировые конфликты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка.

"В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма, - сказали в пресс-службе. - Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года. Как глобальная организация МОК должен управлять сложной реальностью".

"На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим. Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего, основанного на ценностях по-настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир. По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции, это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения", - добавили в организации.