Фетисов сожалеет, что "Детройт" тянул с выводом из обращения номера Федорова

В ночь на вторник "Детройт" вывел из обращения 91-й номер, под которым играл российский нападающий

Редакция сайта ТАСС

Сергей Федоров и Вячеслав Фетисов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" затянул с выводом из обращения 91-го номера, под которым играл российский нападающий Сергей Федоров. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ночь на вторник перед матчем регулярного чемпионата с "Каролиной" "Детройт" провел церемонию, во время которой в присутствии Федорова, его семьи и бывших партнеров по команде под своды арены был поднят баннер с номером, под которым Федоров играл за команду с 1990 по 2003 год.

"Для "Детройта" это значимое событие. Сергей пришел туда молодым парнем, играл здорово, вселил надежду, что Кубок Стэнли может вернуться в этот город, все для этого сделал, - сказал Фетисов. - Если бы они еще так долго не тянули с этим..."

"Я думаю, что у нас сейчас целая плеяда игроков, номера которых потом могут также вывесить. Чтобы это было, нужно поиграть достаточно времени в одном клубе, доставить удовольствие зрителям и получить результат для команды. Надеемся, что в ближайшее время мы будем больше и больше видеть майки наших игроков под сводами дворцов НХЛ", - добавил он.

В составе "Детройта" Федоров становился обладателем Кубка Стэнли в 1997, 1998 и 2002 годах. Федоров в 1994 году выиграл "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Дважды он становился обладателем "Селке трофи" - приза лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата (1994, 1996).