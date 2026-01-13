Дзюба рассказал, что не набрал лишнего веса за отпуск

По словам игрока, он "сбил 5 килограммов"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не набрал лишних килограммов за время отпуска. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник "Акрон" вышел из отпуска, футболисты прошли медосмотр.

"Здоровье великолепно, тут работают профессионалы, поэтому я здесь. Лишнего за отпуск не набрал. Сбил 5 килограммов, все нормально", - сказал Дзюба.

После 18 туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Акрон" набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице.