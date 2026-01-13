Дзюба с интересом воспринял переход Баринова из "Локомотива" в ЦСКА

Футболист "Акрона" затруднился сказать, усилит ли полузащитник армейский клуб

Редакция сайта ТАСС

Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Невозможно спрогнозировать, сможет ли полузащитник Дмитрий Баринов усилить ЦСКА, но переход вызывает интерес. Такое мнение ТАСС высказал нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из "Локомотива", срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

"Не знаю, усилит ли Баринов ЦСКА. Но будет интересно посмотреть", - сказал Дзюба.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу - чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.