Экс-пилота "Формулы-1" Пиццонию арестовали в США

Его задержали за нападение на человека

Редакция сайта ТАСС

© Светлана Волкова/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Полиция Техаса арестовала бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" бразильца Антонио Пиццонию. Об этом сообщает портал Formula Passion.

Пиццонию арестовали из-за нападения на человека. После картинговой гонки, в которой участвовал сын гонщика, между Пиццонией и отцом другого мальчика возник спор, приведший к драке. Пиццонию отпустили после внесения залога.

Пиццонии 45 лет, он выступал в "Формуле-1" с 2003 по 2005 год за "Уильямс" и "Ягуар". Гонщик ни разу не поднимался на пьедестал почета, лучшим результатом бразильца является седьмое место на Гран-при Германии в 2004 году.