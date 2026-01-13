Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Аделаиде

В матче второго круга она обыграла Марию Боузакову из Чехии

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Albert Perez/ Getty Images

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева победила Марию Боузкову из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей противостояния между австралийками Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

В другом матче второго круга россиянка Анна Калинская уступила канадке Викторие Мбоко со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.