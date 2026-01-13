Храмцов считает, что ему по силам составить конкуренцию молодым тхэквондистам

По словам олимпийского чемпиона, он находится в прекрасной форме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Максим Храмцов не боится конкуренции от молодых и перспективных тхэквондистов России, поскольку находится в прекрасной форме. Он способен за счет молодых атлетов расти и становиться сильнее, сообщил спортсмен ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям. По его словам, спортсмен заканчивает спортивную карьеру, при этом идти в тренерский штаб Храмцов тоже не планирует. Сам Храмцов сообщал ТАСС, что намерен выступать на международных турнирах только при допуске туда спортсменов из России с флагом и гимном, а чемпионат страны ему в данный момент не интересен, поскольку он занят "развитием собственного имени".

"Я за счет них [молодых спортсменов] вырасту. Когда-то молодежь росла за счет меня, и сегодня, возможно, появится тот парень, за счет которого я смогу вырасти. 28 лет - это не такой уж возрастной спортсмен, было бы [мне] за 30, тогда уже могли появиться вопросы: "А зачем тебе это нужно?". Сейчас мне 28, я еще в прекрасной форме и уверен, что тем ребятам, молодежи, я смогу составить конкуренцию", - отметил Храмцов.

По его словам, в случае допуска российских тхэквондистов на все ключевые мировые турниры с флагом и гимном он готов много и усердно тренироваться для победы в них и для поездки на Олимпийские игры. Он отметил, что для этого он готов сделать все от него зависящее.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Храмцову 28 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотые медали чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).