ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Храмцов считает, что ему по силам составить конкуренцию молодым тхэквондистам

По словам олимпийского чемпиона, он находится в прекрасной форме
Редакция сайта ТАСС
12:14

Максим Храмцов

© Михаил Терещенко/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Максим Храмцов не боится конкуренции от молодых и перспективных тхэквондистов России, поскольку находится в прекрасной форме. Он способен за счет молодых атлетов расти и становиться сильнее, сообщил спортсмен ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям. По его словам, спортсмен заканчивает спортивную карьеру, при этом идти в тренерский штаб Храмцов тоже не планирует. Сам Храмцов сообщал ТАСС, что намерен выступать на международных турнирах только при допуске туда спортсменов из России с флагом и гимном, а чемпионат страны ему в данный момент не интересен, поскольку он занят "развитием собственного имени".

"Я за счет них [молодых спортсменов] вырасту. Когда-то молодежь росла за счет меня, и сегодня, возможно, появится тот парень, за счет которого я смогу вырасти. 28 лет - это не такой уж возрастной спортсмен, было бы [мне] за 30, тогда уже могли появиться вопросы: "А зачем тебе это нужно?". Сейчас мне 28, я еще в прекрасной форме и уверен, что тем ребятам, молодежи, я смогу составить конкуренцию", - отметил Храмцов.

По его словам, в случае допуска российских тхэквондистов на все ключевые мировые турниры с флагом и гимном он готов много и усердно тренироваться для победы в них и для поездки на Олимпийские игры. Он отметил, что для этого он готов сделать все от него зависящее.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Храмцову 28 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотые медали чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021). 

Летние олимпийские виды спортаХрамцов, Максим Сергеевич