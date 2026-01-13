Дзюба считает каждый гол Овечкина бальзамом на душу для россиян

Футболист рассказал, что ждет новых рекордов от нападающего "Вашингтона"

Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Каждый гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина является для россиян бальзамом на душу. Такое мнение ТАСС высказал футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

"Саша - огромная легенда, большая звезда. Каждый его гол для нас всех - бальзам на душу, - сказал Дзюба. - Поэтому ждем, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по всем голам, в регулярке и плей-офф, везде".

Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 917 шайб. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 994 (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).