Хабиб Нурмагомедов призвал "Реал" избавиться от капризных игроков

По мнению бывшего бойца UFC, ни один тренер не справится с имеющимся составом

Хабиб Нурмагомедов © Francois Nel/ Getty Images

ТАСС, 13 января. Мадридскому футбольному клубу "Реал" стоит избавиться от капризных игроков, поскольку ни один тренер не справится с имеющимся составом. Такое мнение высказал бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

12 января Хаби Алонсо покинул пост главного тренера "Реала", его сменил Альваро Арбелоа. Позднее СМИ сообщили, что специалист самостоятельно принял это решение, поскольку потерял связь с рядом звездных игроков.

"Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности, - написал Нурмагомедов. - Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом в "Реале". Надо избавляться от капризных игроков".

Хабиб Нурмагомедов является давним болельщиком "Реала", боец неоднократно посещал матчи испанской команды и демонстрировал широкие знания об истории мирового футбола.