Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду

Спортсменам не успели выдать визы для участия в отборочных турнирах
12:35
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Евгений Плехов.

"Да, у нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы, - сказал он. - Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше 22-23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли".

Ранее ряд российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В их число вошли Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Данил Садреев.

Отбор на Игры в Италии завершится 18 января. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. 

