Ски-альпиниста Филиппова с июня пять раз проверили на допинг

Спортсмен сумел отобраться на Олимпиаду 2026 года благодаря результатам на этапах Кубка мира

Редакция сайта ТАСС

Никита Филиппов © Linnea Rheborg/ Getty Images

ТАСС, 13 января. Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист Никита Филиппов сдал пять допинг-проб начиная с июня прошлого года. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

"Пять допинг-тестов. Именно столько проб у меня взяли начиная с июня. Всего нужно было три внесоревновательных пробы для допуска на Олимпиаду. Так что норматив выполнен с запасом", - написал Филиппов.

Филиппову 23 года, он родился в Петропавловске-Камчатском, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. Он сумел отобраться на Олимпиаду благодаря результатам на этапах Кубка мира.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.