Ромашина оценила назначение главным тренером сборной по синхронному плаванию

По словам специалиста, она постарается достойно продолжать дело Татьяны Покровской

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию во главе со Светланой Ромашиной постарается соответствовать планке, поднятой ее предшественницей Татьяной Покровской. Об этом Ромашина рассказала ТАСС.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило Ромашину на посту главного тренера сборной России.

"Сегодняшний день войдет в историю как яркое событие в моей жизни. Я становлюсь на путь Татьяны Николаевны. Она действительно уникальный тренер, который всю свою жизнь посвятил синхронному плаванию и научил нас побеждать и жить ради Родины. Мы изо всех сил постараемся быть достойными продолжателями ее дела и соответствовать высоко поднятой планке", - сказала Ромашина.

10 ноября прошлого года об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская. Позднее стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 - победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.

Покровская занимала пост главного тренера сборной России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.