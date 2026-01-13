В Смоленской области проведут соревнования с участием спортсменов из Белоруссии

Международные турниры пройдут в новом физкультурно-оздоровительном комплексе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке Красный Смоленской области. Ожидается, что объект сможет принять международные соревнования с участием белорусских спортсменов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В Краснинском муниципальном округе сегодня открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь жители поселка Красный и близлежащих населенных пунктов смогут играть в волейбол, мини-футбол, большой теннис и заниматься другими видами спорта. <…> Запланированы региональные, а также международные турниры с участием белорусских спортсменов", - написал глава региона.

Анохин добавил, что новый ФОК построен в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Уже в день открытия здесь прошли товарищеские матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди школьных команд.

Губернатор также отметил, что аналогичные комплексы уже работают в селе Угра и в городе Ельня. В Вязьме планируется открытие нового бассейна, в нескольких муниципалитетах обновят площадки ГТО.

В планах на 2026 год строительство нового зала единоборств в городе Рославль, физкультурно-оздоровительного комплекса - в городе Демидов, обустройство площадок ГТО в Смоленском, Сафоновском, Шумячском, Демидовском, Духовщинском, Рославльском и Гагаринском муниципальных округах.

В областном центре продолжится строительство теннисного центра на проспекте Гагарина и физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Кутузова. ФОК на улице Попова отремонтируют. "Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тыс. спортивных объектов", - резюмировал Анохин.