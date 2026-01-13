Захарян не забил в серии пенальти в матче Кубка Испании

"Реал Сосьедад", за который выступает россиянин, одержал победу над "Осасуной" и вышел в четвертьфинал турнира

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Mutsu Kawamori/ AFLO via Reuters Connect

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. "Реал сосьедад" в серии пенальти обыграл "Осасуну" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти "Реал Сосьедад" победил со счетом 4:3. "Реал Сосьедад" уступал со счетом 0:2 после первого тайма и сумел сравнять счет благодаря голу Игора Субельдии в компенсированное ко второму тайму время. В концовке первой дополнительной 15-минутки пенальти не реализовал капитан "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль, в первом тайме основного времени он отправил мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 55-й минуте. В серии пенальти он отправил мяч выше ворот. В случае гола россиянина "Реал Сосьедад" одержал бы победу. Однако затем удар игрока "Осасуны" Алехандро Катены отразил голкипер "Реал Сосьедад" Унаи Марреро.

Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 19 января. Матчи этой стадии состоятся в период с 3 по 5 февраля.