Лыжница Ступак оценила результаты выступлений в сезоне "на троечку"

Спортсменка занимает 20-е место в общем зачете Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак оценила результаты своих выступлений в текущем сезоне "на троечку", тяжелое состояние после летних тренировок не дает ей достичь лучших кондиций. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В общем зачете Кубка России Ступак занимает 20-е место.

"Самочувствие пока не позволяет выйти на максимум, меня мотивирует желание достичь этого максимума, но пока тело немножко не готово и не дает мне выйти на хорошие кондиции, - рассказала лыжница. - Свое выступление в сезоне могу оценить на троечку. Конечно, могу лучше, но я пока не переварила летнюю нагрузку, сейчас очень тяжелое состояние каждую гонку".

Ступак 30 лет, помимо золота Олимпиады - 2022 в эстафете, она завоевала три бронзовые награды Игр. На чемпионатах мира лыжница дважды становилась серебряным и один раз - бронзовым призером соревнований.