ISU не принимал решения по допуску российских юниоров на совете

Совет ISU прошел 13 января

МОСКВА, января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения по допуску российских юниоров на прошедшем 13 января совете. Об этом ТАСС сообщил источник.

"ISU во вторник не принимал решения по допуску российских юниоров на совете", - сообщил источник.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. При этом в заявлении МОК подчеркивается, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и будут пересматриваться по мере необходимости.