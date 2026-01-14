Гимнастку Крамаренко могут вернуть в сборную России после чемпионата страны

Спортсменка не выступала в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

Лала Крамаренко © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вопрос включения Лалы Крамаренко в состав сборной России по художественной гимнастике будет рассмотрен по итогам ее выступления на чемпионате страны, который пройдет с 27 февраля по 6 марта. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Сергаева.

В конце декабря на официальном сайте Федерации гимнастики России был опубликован список кандидатов в сборную России по художественной гимнастике на 2026 год. В нем отсутствовала Крамаренко, пропустившая весь прошлый сезон из-за травмы.

"В 2024 году Лала Крамаренко была номером один в сборной команде России, - рассказала Сергаева. - Поскольку в 2025 году она не принимала участия в соревновательном сезоне, в состав кандидатов сборной на 2026 год она не была включена. Учитывая ее спортивные заслуги и статус лидера сборной, по решению Федерации гимнастики России спортсменке была предоставлена возможность продолжить тренировочный процесс на учебно-тренировочной базе в Новогорске под моим руководством. Вопрос о ее включении в состав сборной команды будет рассмотрен по итогам выступления на чемпионате России, который пройдет с 27 февраля по 6 марта 2026 года в Москве".

Крамаренко 21 год. Она является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате России 2024 года спортсменка выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах, в июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой. После Игр БРИКС Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене.