Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Аделаиде

Во втором круге она обыграла Катерину Синякову из Чехии

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Koji Watanabe/ Getty Images

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Катерину Синякову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под девятым номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и американкой Эммой Наварро.

Шнайдер 21 год, она занимает 23-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Синяковой 29 лет, в рейтинге WTA она располагается на 46-й позиции. На счету чешки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.