Любушкина поразило, как ковбои на родео могут так быстро скакать на лошадях

Российский хоккеист выступает за американский клуб "Даллас"
07:03

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитнику клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас" Илье Любушкину было интересно сходить на родео в штате Техас. Об этом он рассказал ТАСС.

Родео является традиционным видом спорта у американских и мексиканских ковбоев. Оно включает в себя скачки на быке, на оседланной и неоседланной лошадях, ловлю быка на лассо, заваливание быка.

"Эта культура в целом интересна, хотя сказать, что я приобщился к этому, не могу. Ковбойскую шляпу я себе не покупал, но мы с семьей ходили на родео, - сказал Любушкин. - Это очень интересно, как ковбои могут обращаться с лошадьми, какие могут трюки выполнять, как ловят и загоняют лошадей. Меня поразило, я никогда не видел, что на такой скорости можно на лошадях ездить".

31-летний хоккеист рассказал, что ему привычней жить в теплом климате, нежели в холодном, учитывая, что он ранее играл за "Баффало" и "Торонто". Также Любушкин выступал за "Аризону".

"Погода в Техасе летом похожа на ту, что в Аризоне. А так Аризона - это больше пустыня, а тут больше другая природа, к которой мы привыкли. Большие и красивые деревья, все зеленое, поэтому мне здесь более комфортно. Бывало, что и в Аризоне снег выпадал, и в Далласе такое тоже бывает", - отметил он. 

