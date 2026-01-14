Дзюбу шокировал вызов в сборную России в 2025 году

Футболист принял участие в матче с командой Гренады

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Вызов в сборную России по футболу в 2025 году стал шоком для нападающего Артема Дзюбы. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В марте Дзюба забил команде Гренады (5:0) и обогнал Александра Кержакова по голам за сборную России. Дзюба достиг отметки в 31 гол, у Кержакова 30 забитых мячей. Дзюба сыграл за сборную России впервые с лета 2021 года, когда он выступал за нее на чемпионате Европы.

"До последнего в это не верил, для меня приглашение в сборную стало шоком. Когда набрал Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер сборной России - прим. ТАСС) и спросил, хочу ли я в сборную, это было даже забавно - естественно, хочу, - сказал Дзюба. - После того как с ним поговорили, я просто час в одну точку смотрел и думал: "Мне это снится?"

"Ответственности стало больше, когда мы приблизились к самой игре. Я знал, что сборная Гренады - не самая сильная команда, но, когда увидел, что все игроки там здоровые - под два метра, понял, что будет непросто", - добавил он.