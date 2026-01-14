Лукич хочет пригласить игрока НБА Демина на сборы национальной команды

Тренер сборной России хотел бы видеть в команде и других игроков из североамериканских лиг

Защитник "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России Зоран Лукич хотел бы видеть баскетболиста "Бруклина" Егора Демина на сборах национальной команды. Об этом Лукич заявил ТАСС.

Демин проводит первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он набирает в среднем 10,4 очка, делает 3,3 подбора и 3,5 передачи.

"Конечно, у меня есть желание пригласить Демина на сборы национальной команды. И не только Егора. Есть целая группа игроков, которые находятся за границей, которых хотел бы видеть. И в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта - прим. ТАСС), и в G Лиге. Но есть очень много моментов, которые влияют на это", - сказал Лукич.

"Сейчас коммуникацией с игроками занимается Сергей Моня. Мы разделили роли внутри работы в федерации. Я общался с Деминым, когда он еще был в NCAA", - добавил главный тренер сборной.