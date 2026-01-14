Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике

Она занимала эту должность с 2005 года

Валентина Родионенко © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

В списке кандидатов в сборные команды России по спортивной гимнастике на 2026 год Родионенко указана в качестве аналитика сборной. Ранее пост старшего тренера сборной покинул ее муж - Андрей Родионенко, он также указан в качестве аналитика сборной. Старшими тренерами сборной указаны Ольга Булгакова и Валерий Алфосов.

В период работы супругов Родионенко в сборной российские гимнасты на Олимпийских играх завоевали четыре золотые, девять серебряных и 13 бронзовых наград. На чемпионатах мира россияне завоевали 19 золотых медалей.

Родионенко 89 лет, она работала в сборной России с 2005 года в качестве старшего и государственного тренера. Она награждена орденом Дружбы и орденом Почета.