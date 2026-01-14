Шнайдер рассказала, как смогла победить Синякову на турнире в Аделаиде

Россиянка обыграла соперницу из Чехии со счетом 6:1, 2:6, 7:5

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Hector Vivas/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер ожидала сложного матча во втором круге турнира в австралийской Аделаиде против чешки Катерины Синяковой. Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шнайдер победила Синякову со счетом 6:1, 2:6, 7:5. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и американкой Эммой Наварро.

"Я знала, что матч будет сложным - Катерина очень непредсказуемый игрок, который может удивлять и играть хорошо. В первом сете я чувствовала себя прекрасно, он прошел по моему плану. Но во втором все поменялось, и я ничего не могла сделать. В третьем сете я просто старалась играть свои мячи и не винить себя, когда соперница играла слишком хорошо. "Я ничего не могу - она играет слишком хорошо", - подобные мысли я от себя гнала, и продолжала работать", - рассказала Шнайдер.