Какие кроссовки выбрать для тренажерного зала

​Главные условия при выборе обуви для занятий — чтобы она пропускала воздух и позволяла дышать ногам

При грамотном подходе для занятий фитнесом в зале стоит учитывать тот факт, что простые кроссовки для бега для этого не подойдут. Спортивная обувь для силовых тренировок в тренажерном зале должна гарантировать устойчивость и сцепление с полом, а для аэробных тренировок подойдет легкая обувь с гибкой подошвой и умеренной амортизацией.​ Ее делают легкой без ущерба для функциональности. Верхняя часть таких кроссовок должна гнуться, не стеснять движений, но и хорошо поддерживать стопу. Один неверный выбор — и амортизация станет мешать тяге, а мягкий верх будет поддаваться при выпадах.

​Главным условием при выборе обуви для занятий должно быть то, чтобы она пропускала воздух, позволяя дышать ногам. Для этого используется полиэстер с особым плетением, который еще и обеспечивает достаточную фиксацию. Обувь из натуральной кожи часто покупают для того, чтобы заниматься в ней гимнастикой, особенно танцевальной аэробикой и силовыми упражнениями. Такие кроссовки эластичны, хорошо держат форму. Спортивная обувь из синтетической кожи мягкая, гибкая, она сохраняет форму и способна выдержать большую нагрузку. Она отлично подходит для фитнес-тренировок и пауэрлифтинга.

Вентиляция ног и легкость являются важными критериями при покупке обуви для занятия фитнесом в зале. Чтобы ноги дышали, кроссовки могут иметь дополнительные вставки из сетки или текстиля. Есть и модели с круговым проветриванием, которые стоят дороже, но их называют оптимальным вариантом для тренировок в помещении. Для легкости из нее убирают утеплитель-мембрану, агрессивный протектор, толстую армированную сетку. Оптимальный их вес — от 200 до 300 г. Лишний вес — это признак низкого качества при ее изготовлении.

Какие кроссовки лучше подходят для силовых тренировок

Для занятий в зале лучше выбирать их на шнуровке, обувные липучки подойдут только для прогулки. Шнурки же позволяют регулировать прилегание к ноге и лучше поддерживают стопу. При силовых тренировках шнуровка подходит для баланса, а при кардионагрузках и фитнесе она прочно фиксирует кроссовки на стопе.

​Снизить нагрузки на стопу помогают и индивидуальные стельки. Их можно подбирать или изготовлять на заказ по отсканированному слепку ноги. Для аэробных тренировок (танцы, тай-бо, степ-аэробика) обувь должна быть эластичной, с амортизирующей подошвой, хорошо гнуться и фиксировать стопу, но и не сковывать движений. Для силовых упражнений важна фиксация стопы (нога не должна "гулять"). Подошва должна крепко держать поверхность, правильно распределять нагрузку с пятки на носок при выполнении приседаний и толчков. Здесь важна стабильность, устойчивость и сцепление с поверхностью. Для женщин подойдет обувь с плоской подошвой, высота которой не превысит 2–2,5 см. Она также должна быть рифленой, обеспечивать хорошее сцепление и устойчивость.

Для занятий на беговых дорожках необходимы кроссовки с небольшой амортизацией, потому что ударная нагрузка в разы меньше, чем при беге по асфальту и плитке. Для кроссфита (сочетание гимнастики, силовых упражнений, бега и гребли) они должны выдерживать такой суровый режим, необходим компромисс между минимальным весом и амортизацией: гибкий вес, мягкая подошва, боковая поддержка. Подошва не должна пружинить, а для занятий в зале лучше выбирать кроссовки с плоской подошвой. Она же должна быть гибкой для сохранения подвижности во время занятий на тренажерах.

Особенностью одной из моделей кроссовок является наличие защиты боковин. Она продумана для лазания по канату и резких боковых шагов. В первую очередь это надежная пара для тех, кто привык к высокой нагрузке. Плюсами являются фиксация шнурков липучкой, стабильная пятка для силовой работы, пена для комфорта в носке и прочный вентилируемый верх. Минусами называют вес выше среднего и жесткость при длительном беге.

Какие лучше выбрать мужские и женские кроссовки для зала

​Для правильного выбора мужских кроссовок нужно обратить внимание на колодку изделия: пяточная и носочная части должны иметь практически одинаковую ширину, поскольку у мужчин пятка обычно ненамного уже, чем передний отдел стопы. Подошва мужской спортивной обуви более жесткая, чем у аналогичной женской модели, тем более мужчины в среднем весят больше, чем женщины. По этой же причине стельки должны быть достаточно толстыми и прочными, а шнурки — объемными и плотными. Ногу надежно фиксируют при интенсивных нагрузках жесткий каркас и плотная пяточная часть.

Ряд анатомических особенностей имеет и женская обувь для спорта и активного отдыха в тренажерном зале. Легкие тонкие стельки уменьшают ее вес, снижая нагрузку на мускулатуру стопы. В такой обуви есть и дополнительная амортизация, при регулярных интенсивных тренировках стоит выбирать кроссовки для зала с гибкой, устойчивой к появлению трещин подошвой из микропоры и усиленными амортизирующими элементами. Они имеют узкую колодку, поскольку у большинства женщин передняя часть стопы шире, чем пятка. Эргономичные модели сидят на ноге комфортнее и снижают риск натирания мозолей во время занятий.

Говоря о высоте подошвы для занятий спортом в зале, она может составлять от 18 до 36 мм в зависимости от модели. Обычно высота составляет 24 мм. Новичкам лучше выбирать обувь с высотой подошвы от 20 до 30 мм. Это позволит обеспечить хороший баланс между поддержкой стопы и контактом с поверхностью. Кроссовки с высотой пятки свыше 30 мм являются большой редкостью. Некоторые опытные спортсмены предпочитают заниматься в обуви с тонкой подошвой, потому что им нравятся естественные ощущения, гибкость, легкость. Такие кроссовки позволяют, образно говоря, чувствовать землю. Но обратной стороной их использования является плохая амортизация, работа в них требует от мышц больше усилий.

С учетом нагрузки и потовыделения после тренировки кроссовки необходимо хорошо просушить естественным способом или с помощью специальных сушилок. После сушки рекомендуется обработать их средствами для защиты, которые для каждого материала разные. Для определенных тканей есть как специальные очистители, так и универсальные. Для ухода за кроссовками из натуральной и синтетической кожи лучше использовать полирующие кремы с содержанием масел. Пыль и грязь с замши и нубука лучше регулярно удалять специальной щеткой.

Кеды проверены временем

Перед тем как приобрести такую обувь, сначала стоит правильно оценить свой уровень подготовки. Новичкам лучше обратить больше внимания на фиксацию голеностопа и нескользящий протектор. Профессионалу, чьи приемы техники безопасности уже отточены до автоматизма, можно опираться на общие рекомендации, частоту тренировок и личный опыт. Если человек давно не обновлял свою обувь, ему рекомендуется сначала измерить длину стопы, потому что данные могут его удивить. Даже если спортсмен привык к определенному размеру, длина стопы может оказаться больше или меньше, чем он думает. Поэтому стоит измерить длину своей стопы и сверить ее с размерной сеткой конкретного бренда. Это поможет найти обувь, которая сядет идеально.

Старой и проверенной временем обувью являются как раз кеды. Они имеют все то, что нужно по стандарту: плоскую подошву, хороший протектор. Такая обувь дышит, если изготовлена из хорошего материала. Можно попробовать и кеды от одного производителя, которыми пользуются и те, кто катается на досках. У скейтеров те же задачи: им нужна обувь с высокой прочностью, хорошо держащая ногу, с уже упомянутыми определенного качества подошвой и протектором. Большинство бодибилдеров в США занимается в такой обуви, и неслучайно.

Важно не только купить кроссовки правильного размера, но и уделить внимание их посадке. Надо обратить внимание на то, как они ощущаются на ноге и насколько комфортно в области носка. Для проверки удобства можно использовать штангенциркуль. С его помощью измеряют ширину носка и пространство вокруг большого пальца. Это помогает оценить, насколько обувь удобна именно в этой зоне.

Какие кроссовки нужны для кардио и интервальной работы

Кто-то предпочитает заниматься в спортзале босиком или в носках. Это улучшает тактильные ощущения, контроль, укрепляет стопы и пальцы ног. Но тренировки босиком могут быть опасны. Отсутствие защиты ног от ударов может привести к травмам стоп и коленей. А отсутствие контакта с поверхностью увеличивает риск падений и скольжения, что может стать причиной травм. Тому, кто любит заниматься спортом босиком, лучше это делать в минималистичной обуви. У нее должен быть низкий или нулевой перепад пятки, минимальная амортизация и тонкий верх.

При занятии в зале ни в коем случае нельзя недооценивать то, во что человек обувается. Совершенно понятно, что заниматься там уж точно не стоит в ботинках. Хорошие тренировочные кроссовки — это не про универсальность, а про точное соответствие типу нагрузки. Для кардио важны легкость и амортизация, для силовой тренировки — плотная посадка и стабильность, а для функциональных сессий — гибкость и поддержка. Можно найти модели, которые работают в разных форматах зала: от орбитрека до становой. Все, что остается, — выбрать подходящую пару и почувствовать разницу на практике.

​Если не говорить о названии производителя, фаворитами для занятий в зале представлены модели со следующими характеристиками. Для занятий в спортзале со штангой, приседания и тяжелых подъемов нужны кроссовки с максимальной стабильностью и жесткостью, которые не пружинят, не скользят, не подводят под нагрузкой.

При кардио и интервальной работе стоит купить кроссовки, приносящие комфорт и амортизацию. Это отличный выбор для аэробных блоков и длительных занятий без потери упругости. Тем, кто работает в смешанном формате, нужна сбалансированная пара. Этот формат подразумевает под собой всего понемногу: тяги, функционал, кардио. Такая обувь устойчивая, удобная, с уверенной фиксацией.

Роль кроссовок нельзя недооценивать

В идеале у спортсмена должно быть несколько пар: одну необходимо купить для бега, вторую — для тяжелой атлетики, третью — для динамических упражнений вроде берпи (комбинация приседания, отжимания и прыжка) и прыжков. Но не все могут позволить себе иметь столько пар — это дорого и порой непрактично. А менять кроссовки в спортзале несколько раз за занятие неудобно. Все их могут заменить кросс-тренинговые или универсальные кроссовки, что является компромиссом. Они подойдут как для кардио, так и для силовых упражнений с большим отягощением. Такая обувь не подойдет лишь для бега на длинные дистанции, в ней не проблема выполнить короткий спринт или пробежать километр. Но для регулярных беговых тренировок лучше подобрать отдельную пару.

При выборе таких универсальных кроссовок стоит обращать внимание на устойчивость, поддержку, амортизацию и гибкость. В плане устойчивости плоское их основание и широкий носок позволяют раздвинуть пальцы ног для дополнительного упора. Пластиковые или резиновые накладки придают стопе стабильность, что заметно при жиме штанги и приседаниях. Амортизация важна для прыжков на скакалке, бега, а гибкость — для выпадов, прыжках, гребле и остальном кардио.

Никакая техника не будет стабильной, если обувь станет подводить в самый ответственный момент либо причинять неудобство, и человек в этот момент думает о дискомфорте в ногах, а не о концентрации сил для выжимания веса или преодолении времени. Не стоит недооценивать, насколько правильная пара кроссовок влияет на прогресс, самочувствие и даже мотивацию. Хорошая посадка, устойчивость и ощущение контроля дают уверенность, особенно при работе с весом или в сложных связках. Спортсменам, особенно начинающим, остается приобретать обувь под свой ритм, свои цели и свое тело. И тогда каждый шаг в зале будет четким, уверенным и выверенным.